Monitor Polski z 29 grudnia 2025 r. (poz. 1288-1296)

1296 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych

1295 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym

1294 Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej oraz Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej”

1293 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Pozyskiwanie i edycja danych przestrzennych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

1292 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie podziału środków dostępnych w ramach niektórych interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027