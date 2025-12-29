Reklama
Monitor Polski z 29 grudnia 2025 r. (poz. 1288-1296)

Publikacja: 29.12.2025 21:50

dział prawa

1296 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych  

1295 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym  

1294 Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej oraz Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej” 

1293 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Pozyskiwanie i edycja danych przestrzennych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

1292 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie podziału środków dostępnych w ramach niektórych interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027  

1291 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.5 Współpraca Grup Operacyjnych EPI  

1290 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym 

1289 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2025 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025 

1288 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji

