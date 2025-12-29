Monitor Polski z 29 grudnia 2025 r. (poz. 1288-1296)

Aktualizacja: 29.12.2025 22:25 Publikacja: 29.12.2025 21:50
1296 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
1295 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym
1294 Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej oraz Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej”
1293 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Pozyskiwanie i edycja danych przestrzennych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
1292 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie podziału środków dostępnych w ramach niektórych interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
1291 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.5 Współpraca Grup Operacyjnych EPI
1290 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
1289 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2025 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025
1288 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wybór odpowiedniego momentu na złożenie do ZUS wniosku o przyznanie emerytury może pozytywnie wpłynąć na wysokoś...
Problemem kredytów frankowych winien był zająć się ustawodawca, obawiam się jednak, że teraz może być na to zbyt...
Elektroniczne dokumenty z ksiąg wieczystych, takie jak odpisy, wyciągi oraz zaświadczenia dotyczące zamknięcia k...
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza surowe kary dla kierowców-recydywistów. Sankcjonuje te...
Koniec sielanki, po spokojnym starym roku nowy zapowiada się w podatkach wręcz rewolucyjnie. Największe wyzwanie...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas