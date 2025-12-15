Monitor Polski z 15 grudnia 2025 r. (poz. 1249-1255)

1255 Uchwała nr 176 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026–2030

1254 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi dokonywania płatności elektronicznych związanych z usługami świadczonymi na rzecz użytkownika aplikacji mObywatel

1253 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2025 r.

1252 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

1251 Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Regulamin Senatu