1240 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2025 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Reklama Reklama

1239 Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży”