Aktualizacja: 11.12.2025 01:08 Publikacja: 10.12.2025 21:55
1240 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2025 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
1239 Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży”
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zasiłek zwrotny jest mało znaną formą pomocy finansowej. Wypłacają go miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecz...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Kierowcy nie będą musieli zatrzymywać przed strzałką do warunkowego skrętu w prawo, jeśli Ministerstwo Infrastru...
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zgłosiła zastrzeżenia do projektu ustawy, który ma uregulować status osób powo...
Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji publicznych obszerny projekt nowelizacji ustawy o s...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
W internecie wcale nie jesteśmy anonimowi. Jeśli dziecko jest ofiarą hejtu i cyberprzemocy, warto przedstawić po...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas