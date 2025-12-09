Rzeczpospolita
Dziennik Ustaw z 8 grudnia 2025 r. (poz. 1725 - 1730)

Publikacja: 09.12.2025 07:44

1730 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zawodach medycznych

1729 Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

1728 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu 

1727 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw zdolności żeglugowej 

1726 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych, działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych, w roku 2026 

1725 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu 

