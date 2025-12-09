Dziennik Ustaw z 8 grudnia 2025 r. (poz. 1725 - 1730)

Aktualizacja: 09.12.2025 08:38 Publikacja: 09.12.2025 07:44
1730 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zawodach medycznych
1729 Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
1728 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych oraz trybu wypłaty finansowania tego kosztu
1727 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw zdolności żeglugowej
1726 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych, działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych, w roku 2026
1725 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu
Źródło: rp.pl
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
