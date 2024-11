Dziennik Ustaw z 8 listopada 2024 r. (poz. 1635-1642)

Rozszerzenie orzekania na posiedzeniach niejawnych, wyłączenie ograniczeń co do zarzutu potrącenia, automatyczne zabezpieczenie w postaci wstrzymywania obowiązku spłacania rat czy zachęty do ugód - to pomysły Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego na przyspieszenie rozpoznawania spraw frankowych.