2024 rok przyniesie kolejne podwyżki, tym razem stawek podatków - minister finansów ogłosił górne granice stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na przyszły rok. Są one wyższe od tegorocznych, oznacza to także wyższy podatek rolny. Czy przełoży się to na wyższe ceny żywności?