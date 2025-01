Ustawa budżetowa podpisana, część zapisów trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda zdecydował

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o odesłaniu części zapisów ustawy budżetowej na rok 2025 do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tzw. kontroli następczej. Co to oznacza dla tegorocznego budżetu państwa?