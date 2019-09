Aptekarze do kryzysie lekowym: dzień w aptece wciąż zaczyna się od polowania w hurtowniach

Dodaje, że ograniczony dostęp do leków powoduje, że aptekarze stają przed dylematem, komu wydać leki i według jakiego klucza – ze względu na wiek, płeć czy osobiste sympatie. – Jesteśmy w naprawdę ciężkiej sytuacji, musimy decydować o tym, komu sprzedać lek, do którego dostęp gwarantuje konstytucja – tłumaczy nam członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Resort zdrowia twierdzi, że problem został zażegnany. – Sytuację na rynku leków monitorujemy na bieżąco. W naszej ocenie wiele produktów, do których dostęp był utrudniony, można dziś bez problemu kupić w aptekach – zapewnia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. – Działania Ministerstwa Zdrowia przynoszą rezultaty – udało się ograniczyć przestoje i w przyszłość patrzymy z optymizmem. Teraz się skupiamy się na tym, co PiS zapowiedziało na kolejną kadencję, a więc na powołaniu Urzędu Nadzoru Farmaceutycznego, który będzie skuteczniej niż do tej pory zwalczać patologie na rynku leków.

Zdaniem farmaceutów problemem jest jednak nie tyle całkowity brak leków, co nierównomierny dostęp do nich. – Rynek w Polsce jest bardzo zróżnicowany. Duże podmioty prowadzące sieci aptek albo należą do hurtowni, albo są ich głównymi odbiorcami. Wykorzystują swoją przewagę w konkurowaniu o dostawy, są preferowani. A ponieważ sieci lokują swoje placówki wyłącznie w większych miastach, mieszkańcy mniejszych miast i wsi są praktycznie odcięci od wielu leków. Potwierdzają to także członkowie ZAPPA prowadzący apteki w całej Polsce – tłumaczy Marcin Wiśniewski.