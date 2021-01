Koronawirus. Czy w Polsce można produkować szczepionkę na COVID-19

Dyskusja rozgorzała po wypowiedzi Adriana Zandberga z Partii Razem, który w TVN 24 zapytał, co Polska zrobiła, by włączyć się w produkcję szczepionek. Dodał, że wie o gotowości firm farmaceutycznych, by włączyć się w ten proces. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer uznała, że Zandberg „bredzi". Prawnicy są jednak innego zdania i przyznają mu rację.

