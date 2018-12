Dieta w cukrzycy: 5 trików, które obniżą indeks glikemiczny

Pojęcie diety cukrzycowej odchodzi powoli do lamusa. Dietetycy przekonują, że możemy jeść smacznie, byleby utrzymywać stężenie glukozy we krwi na stałym poziomie.

Każdy produkt ma tzw. indeks glikemiczny (od 0 do 100). To informacja o tym, w jakim tempie po jego zjedzeniu podnosi się poziom glukozy we krwi. Najlepiej wybierać produkty o niskim i średnim IG, czyli od 0 do 50 (w internecie bez trudu znajdziemy tablice z indeksami np. na www.glukoza.pl).

Sposoby, by obniżyć indeks glikemiczny

1. Dodajemy do węglowodanów tłuszczu lub białka, które spowolnią trawienie. Taki efekt uzyskamy, gdy np. do owoców dodamy garść orzechów, a ryż (najlepiej brązowy) zjemy z chudym mięsem.

2. Gotujemy makaron, ryż, warzywa al dente. W postaci półtwardej będą miały obniżony indeks glikemiczny, więc wzrost poziomu cukru nie będzie tak gwałtowny – ze względu na niższy IG. Im bardziej rozgotowana potrawa, tym IG wyższe. Wiąże się to z rozpadem długołańcuchowych skrobi na krótsze, i lżej strawne odcinki

3. Schładzamy, a potem podgrzewamy produkty skrobiowe. Zachodzi wówczas zjawisko retrogradacji – skrobia schłodzona do temperatury kilku stopni żeluje do ciężko strawnych formacji. W takiej postaci zachowuje się tak, jak błonnik, więc nie podnosi też stężenia glukozy. Możemy jeść odgrzewane ziemniaki, płatki, kaszę jaglaną, ryż itp.

4. Jedzemy posiłki o temperaturze ciała lub zimne, np. sałatki z dodatkiem produktów o wysokim IG, jak choćby ziemniaki. Ten sam produkt o wyższej temperaturze ma wyższy indeks glikemiczny niż o niskiej

5. Wybieramy chleb na zakwasie – ma indeks glikemiczny niższy niż chleb pieczony na drożdżach.

Zdrowe słodkości

Owoce o niskim indeksie glikemicznym np.: czereśnie, borówki, jabłka, jeżyny, maliny, truskawki, grejpfruty, gruszki, nektarynki, pomarańcze. Diabetycy powinni unikać dojrzałych bananów i winogron, a zamiast gotowych dosładzanych soków, pić świeżo wyciskane i rozcieńczone pół na pół wodą.

Stewia i ksylitol zamiast cukru. To najzdrowsze i całkowicie naturalne roślinne słodziki. Nie tylko nie podnoszą poziom glukozy we krwi, ale też mają inne dodatkowe właściwości m.in. działają przeciwbakteryjnie. Można ich używać do słodzenia napojów i deserów.