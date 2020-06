WSA: straż pożarna nie musi wywozić odpadów

W ocenie burmistrza, z wszystkich dotychczasowych działań, jak też z ostatniej wizji w terenie wynika, że nadal czuć tam wyraźnie wyczuwalną woń, co wskazuje na istniejące nadal bezpośrednie zagrożenie. Zabezpieczenie składowiska plandekamj i streczem jest nieefektywne. Jedynym sposobem likwidacji zagrożenia jest całkowite unieszkodliwienie odpadów. To burmistrz polecił straży pożarnej.

– Brakuje jednak jakichkolwiek podstaw prawnych do nałożenia na PSP obowiązku wywiezienia i unieszkodliwienia odpadów – orzekł WSA. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach to ich posiadacz jest zobowiązany do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. I tylko na niego można nałożyć obowiązek usunięcia odpadów. Gdy ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia lub dla środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów, właściwy organ podejmuje działania polegające na ich usunięciu. Jest nim burmistrz. Może on wydawać straży pożarnej polecenie podjęcia działań, ale jedynie w zakresie jej właściwości. Usuwanie odpadów leży poza tym zakresem.