Airbnb udostępni pracownikom brytyjskiej służby zdrowia pokoje za darmo

Od wybuchu pandemii koronawirusa system najmu krótkoterminowego na całym świecie niemal ustał. Wiele krajów zablokowało możliwość takiego najmu w obawie przed jeszcze większym rozprzestrzenianiem wirusa. W związku z tym wiele domów i mieszkań jest pustych, w tym także w centrum Londynu i innych brytyjskich miast. Użytkownicy platformy, udostępniający mieszkania do wynajęcia postanowili więc w ramach uznania dla ciężkiej pracy i poświecenia pracowników NHS udostępnić je im za darmo.

Platforma udostępnia także mieszkania i domy pracownikom służby zdrowia w innych krajach, m.in. we Włoszech i we Francji, także nieodpłatnie. Airbnb szacuje, że z noclegów może skorzystać w sumie 100 tys. pracowników służby zdrowia, zmobilizowanych do walki z koronawirusem.