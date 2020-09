Nie musieliśmy nikogo zwalniać

Po wybuchu epidemii w Chinach, a później w Azji wirus szybko dotarł do Europy. Jednym z krajów, które na początku najbardziej ucierpiały z powodu koronawirusa, były Włochy, zwłaszcza północne regiony, gdzie mamy fabryki. Pierwsze uderzenie pandemii mocno odczuły także Hiszpania, Francja i Wielka Brytania, koronawirus nie oszczędził nikogo.

To bezprecedensowy kryzys globalny, dlatego w każdym z regionów stoimy przed podobnymi wyzwaniami. Musimy przede wszystkim zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, a jednocześnie zabezpieczyć naszą działalność.

Wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń i ponownym otwieraniem sklepów popyt zaczął rosnąć. W tym czasie udało nam się szybko i bezpiecznie ponownie zwiększyć produkcję i od tego momentu pracujemy niezwykle ciężko, aby zapewnić ciągłość dostaw do naszych klientów.

W praktyce oznacza to dostosowywanie planów produkcji i dostaw do zmieniających się prognoz popytu niemalże w czasie rzeczywistym. Dzięki zaangażowaniu i wysiłkom wszystkich pracowników w czerwcu znowu mogliśmy się pochwalić dobrymi wynikami.

Jak duża jest skala kosztów w firmie w związku z zasadami bezpieczeństwa czy przygotowaniami do drugiej fali pandemii?

Zdrowie i bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu. Dlatego niezwykle poważnie podchodzimy do kwestii higieny i ochrony zdrowia. W tym celu w naszych zakładach wprowadziliśmy wiele środków ostrożności, takich jak chociażby nowa aranżacja biur i hal produkcyjnych z większymi odległościami między stanowiskami pracy czy regularna dezynfekcja wszystkich pomieszczeń.

Zachęcamy też do pracy zdalnej, jeśli tylko jest to możliwe. Produkujemy nawet własne maseczki ochronne, żeby mieć pewność, że nigdy nam ich nie zabraknie. Oczywiście priorytetowe traktowanie zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników i partnerów biznesowych ma swoją cenę – ale w tym wypadku nigdy nie pójdziemy na kompromis.

Jaki to może być rok pod względem strat?

Nie podajemy tego typu prognoz, ale mogę powiedzieć, że skuteczne działania ograniczające koszty pomogły Grupie Electrolux osiągnąć niewielki zysk operacyjny w pierwszym półroczu, a Business Area Europe w tym samym okresie odnotował zysk w wysokości około 800 mln koron szwedzkich (ok. 344,5 mln zł – red.). To, co wydarzy się w drugiej połowie roku, jest w dużym stopniu uzależnione od tego, jak rynki i handel detaliczny poradzą sobie z obecną sytuacją oraz czy konieczne będzie wprowadzanie kolejnych ograniczeń w związku potencjalną drugą falą pandemii.