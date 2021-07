E-commerce niezbędny dla biznesu

Rynek e-commerce jest szacowany na koniec 2020 r. między 83 a 100 mld zł. To spektakularny wzrost. Zwiększyła się także liczba kupujących w internecie. W ubiegłym roku było to 72 proc. internautów (po wzroście o 11 pkt proc.). Teraz mówi się o 84 proc. Czyli pozytywny trend cały czas się utrzymuje.

Rosnące kompetencje cyfrowe. Smartfon to nasze centrum dowodzenia, które mamy niemal zawsze przy sobie. Daje nam możliwość sprawdzenia wszystkiego w wolnej chwili. Już blisko 60 proc. osób kupuje mobilnie. Istotne jest, żeby możliwość zakupu była dostosowana do wszystkich urządzeń cyfrowych, aby cała ścieżka zakupowa była prosta.

Te wyzwania były szczególnie widoczne na początku pandemii. Było to pojawienie się „nowego konsumenta", który do tej pory nie był obecny w internecie. Była więc edukacja, np. Allegro uczyło seniorów, jak robić zakupy w internecie.

Inne wyzwanie to dbałość o środowisko. Ludzie przykładają do tego coraz większą wagę. Patrzą na opakowania, czy można je powtórnie użyć, czy nie są stosowane plastikowe wypełniacze.

Z badań przeprowadzanych w trakcie pandemii wynika, że klienci są bardzo wymagający w stosunku do sklepów internetowych, przenoszą do środowiska online wymagania z handlu tradycyjnego. W sklepie mogą od razu o coś zapytać i tak samo szybkiego kontaktu z doradcą oczekują w internecie. Ważna jest też prezentacja towarów w e-sklepach – asortyment musi być ładnie zaprezentowany, najlepiej z każdej strony.

Wierzę we wzrost. Choć raczej nie będzie on aż tak dynamiczny jak 12 miesięcy temu, to wszystko wskazuje na to, że będzie jednak dwucyfrowy. Jesteśmy w połowie 2021 r. i nie widzimy, aby transakcje w e-commerce znacząco wyhamowały. Handel internetowy będzie rósł jako element całego biznesu firm. Po lockdownie każdy widzi, że e-commerce jest koniecznym elementem utrzymania i wzrostu biznesu. Wartości i liczby transakcji będą nadal rosły.