Joanna Bojańczyk: Tatuaże i botoks, czyli jak ciało stało się nowym ubraniem

Z Nowym Rokiem wkraczamy w lata 20. XXI wieku. Jaką epokę pod względem mody za sobą zostawiliśmy?

Najważniejszym kierunkiem, już od początku dekady, było upowszechnianie się mody sportowej. Był to najsilniejszy trend i konsekwentny proces. Trzeba było zmienić nawyki stanowiące, że na eleganckie okazje nie wkłada się obuwia sportowego. Że nie wypada włożyć adidasów do sukienki lub do garnituru. Z czasem to się zmieniło. Zwróćmy uwagę, że zdecydowana większość ludzi na świecie nosi buty sportowe. Dotyczy to w zasadzie całej garderoby. Stroje do ćwiczeń na siłowni, do jogi i fitnessu wyszły na ulice. Takich ubrań nie nosi się tylko podczas treningu, ale używa się ich w codziennym życiu.