Kto ma szansę na wyższe zarobki, a kto dostał po kieszeni

O udanym roku mogą mówić najczęściej ci pracujący w IT; połowa z nich otrzymała w ostatnich miesiącach wyższe wynagrodzenie (co często było efektem zmiany pracy). Nie oznacza to jednak, że IT zupełnie ominęły cięcia wynagrodzeń. Nawet tutaj ponad jedna piąta pracowników zarabia teraz mniej niż na początku roku. Dorota Hechner, szefowa pionu rekrutacji stałych w Devire, zwraca uwagę, że branża IT również borykała się z trudnościami np. częściowym zawieszeniem projektów. (Było to widoczne szczególnie podczas pierwszej fali pandemii). – Nadal jednak IT pozostaje w dobrej kondycji, a zapotrzebowanie na specjalistów nie maleje – zaznacza Hechner.