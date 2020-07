„Pod żyrandolem”: Czy ułaskawienie przez Dudę odbije się na poparciu

Wyborcy nawet jeśli zauważyli sztuczność, byli zadowoleni z dzisiejszej „debaty” Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego. Spotkanie było obliczone na to, by te 2,6 miliona osób, które głosowały na Hołownię, po prostu się zmobilizowało – mówi Michał Kolanko w rozmowie z Michałem Szułdrzyńskim.

Podcast „Pod Żyrandolem” to codzienna audycja dziennikarzy „Rzeczpospolitej”. Komentujemy najważniejsze wydarzenia kampanii wyborczej, obserwujemy, kto ma największe szanse, by zdobyć fotel prezydenta. Nagrywamy aż do rozstrzygnięcia wyników wyborów prezydenckich.