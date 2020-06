Kampania w cieniu wirusa

Sztab Rafała Trzaskowskiego finalizuje zbiórkę podpisów, a nieoficjalnie mówi się nawet, że udało się ich zgromadzić ponad milion. Na samym tylko Mazowszu zebrano ich 220 tysięcy. We wtorek listy trafią do Państwowej Komisji Wyborczej. Cały proces ma pokazać mobilizację wokół Trzaskowskiego.

Tymczasem prezydent Andrzej Duda ujawnił w poniedziałek szczegóły bonu turystycznego. Jak powiedział, ma nadzieję, że bon – skierowany do rodzin wychowujących dzieci – będzie obowiązywał jeszcze w te wakacje, i do 2021 roku. Sejm projektem ustawy w tej sprawie ma się zająć już na najbliższym posiedzeniu.

– Apeluję za to do Senatu, żeby zaraz po tym, jak Sejm tę ustawę przyjmie, zaczął pracę, by nie zwlekał 30 dni – powiedział prezydent.