Michał Szułdrzyński: Andrzej i Rafał: żywoty równoległe

Choć dziś znajdują się na przeciwnych politycznych biegunach, ich kariera polityczna przebiegała identycznie. Obaj byli ministrami, posłami, obaj mieli w swym życiu epizod pracy w Parlamencie Europejskim. Obaj ze świata eksperckiego przeszli do polityki za pomocą wpływowych patronów. Duda uważa się za wychowanka śp. Lecha Kaczyńskiego, Trzaskowski zaś przez lata uchodził za wychowanka Jacka Saryusza-Wolskiego. I gdyby nie przypadki, mogliby dziś być kolegami z jednej politycznej frakcji. Wszak Duda na początku działał w Unii Wolności, z którą związany był Trzaskowski – i politycznie, i towarzysko (jednym z jego nauczycieli był nestor UW Bronisław Germek). Z kolei patron Trzaskowskiego Saryusz Wolski spektakularnie przeszedł z PO do obozu PiS, z którym obecnie związany jest Duda.

Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski mają więc równoległe biografie. Dzielą poglądy. A także to, do kogo adresują polityczny przekaz. To zresztą jeden z wielkich paradoksów naszej polityki, że na wskroś mieszczański Duda, niemal archetyp klasy średniej, został rzecznikiem Polski powiatowej, ojcem narodu pisowskiego, idolem emerytów i emerytek. Na wskroś mieszczański Trzaskowski zaś według stereotypu jest przedstawicielem wielkomiejskich elit, rzecznikiem świata celebrytów i klas wyższych. To pokazuje, jak mocno spersonalizowany jest spór polityczny. Mimo ogromu podobieństw stają przeciw sobie, reprezentując dwie różne Polski, dwie wykluczające się wizje przeszłości i przyszłości. Warto się jednak zastanowić, ile w tym realnego konfliktu, a ile wyłącznie politycznego pozoru.