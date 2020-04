PiS wciąż liczy, że prezydenta uda się wybrać w maju

Kolejne wytłumaczenie tej postawy ma dotyczyć przekonania, że PiS nie może wprost zrealizować życzeń opozycji, która domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Co do samej opozycji to już teraz PiS sugeruje, że jeśli kontrolowany przez nią Senat „zamrozi" na 30 dni projekt zmian w prawie wyborczym, to nie będzie czasu, by wybory przeprowadzić w nowy sposób. Sam wicemarszałek Terlecki sugerował to w Sejmie w środę. Projekt musi jednak wyjść z Sejmu, co przy twardej postawie Jarosława Gowina i jego 18 posłów będzie niemożliwe.