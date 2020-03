Kontrowersyjna fundacja uderza billboardami w Dudę

Celem bastiony PiS

Jego zdaniem inicjatywa, choć oddolna, może przynieść efekty. Chodzi o to, że stawiając billboardy, sztab celuje w tradycyjne bastiony PiS i okręgi z największą liczbą niezdecydowanych wyborców. – Protesty, organizowane głównie w miastach i pokazywane tylko w niezależnych mediach, nie docierają do przeciętnego wyborcy Andrzeja Dudy, który mieszka w mniejszych miejscowościach i na wsi. Za to billboard ukazujący arogancję PiS, stojący przed lokalnym sklepem, pocztą czy szpitalem, może faktycznie skłonić go do refleksji – twierdzi Mycielski.