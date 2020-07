Bosak: Nie ma w polskiej polityce takiego bytu jak Zjednoczona Prawica

Pytany, czy w drugiej turzy chciałby zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego czy Andrzeja Dudy, Bosak przypomniał, że w wieczór wyborczy Konfederacja wydała oświadczenie w tej sprawie. - Nie poprzemy żadnego z tych panów - zaznaczył. - Uważamy, że nikt z tych panów przez ostatnie lata swej kariery publicznej nie starał się o realizację bliskiego nam programu wolności gospodarczej, konserwatyzmu obyczajowego czy stania na straży suwerenności naszego państwa. Więc to, co nas czeka przez dwa tygodnie to jest socjotechnika. (...) Sztaby pana prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Rafała Trzaskowskiego będą prześcigać się w różnych trikach, ukłonach - dodał.

"Duda i Trzaskowski nie różnią się między sobą szczególnie"

Poseł oświadczył, że zagłosuje w drugiej turze, jednak nie chciał ujawnić, na kogo odda głos. - Byłoby to odczytane jako przekazanie poparcia. Chcę szanować moich wyborców, aby oni sami zdecydowali - tłumaczył.

– Nasza optyka w Konfederacji generalnie jest taka, że i Andrzej Duda, i Rafał Trzaskowski nie różnią się między sobą szczególnie. Andrzej Duda zaczynał w Unii Wolności, Rafał Trzaskowski był kształcony na eurokratę. W kwestii Unii Europejskiej czy polityki międzynarodowej nie zarejestrowałem między nimi jakichś istotnych różnic. Myślę, że obaj idą głównym nurtem, absolutnie poprawnym politycznie, unikającym jakichkolwiek kłopotliwych tematów - mówił Krzysztof Bosak.

Argumentował, że ani Dudzie, ani Trzaskowskiemu "przez usta nie przeszły żadne niepoprawne politycznie stwierdzenia" jeżeli chodzi o "panoszenie się amerykańskiej ambasador w Warszawie", ustawę 447, "zamrożoną w Sejmie" ustawę Stop 447 oraz o "roszczenia majątkowe żydowskich organizacji ze Stanów Zjednoczonych".

- Jeżeli chodzi np. o wypowiedzenie konwencji stambulskiej – to jest postulat popularny wśród polskich konserwatystów - żaden z tych panów na to nie naciskał. Jeżeli chodzi o pełną ochronę życia nienarodzonego - prezydent Andrzej Duda nie złożył takiego projektu, Rafał Trzaskowski takiego projektu jako poseł nie podpisał. Więc kiedy nam mówi się, że ci panowie się jakoś głęboko między sobą różnią, to my mówimy: nie, wcale tak nie jest - podkreślił poseł Konfederacji.