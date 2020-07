Zdrojewski: Zabieganie o elektorat Konfederacji może być błędem

Zdaniem Zdrojewskiego, sztab Andrzeja Dudy atakując wszystko co "nie jest związane z osobą urzędującego prezydenta" prowadzi grę "na pogłębienie podziałów wśród Polaków". - Z mojego punktu widzenia (to - red.) niezwykle kosztowne, nieodpowiedzialne, druzgocące w długiej perspektywie. Ja się tym nie tylko martwię, ale przewiduję fatalny scenariusz dla tak uprawianej polityki w kampanii wyborczej - mówił senator.

- Według mnie dziś kluczowe jest 9,7 proc. osób niezdecydowanych. Ja bym przede wszystkim przygotował kampanię wyborczą pod te 10 proc. niezdecydowanych. Nie ruszałbym elektoratu Andrzeja Dudy, on jest utrwalony na poziomie ok. 40-43 proc. Bardzo zabiegałbym o elektorat Szymona Hołowni - powiedział Zdrojewski.

Pytany o "przymilanie się" do elektoratu Konfederacji senator PO stwierdził, że nie robiłby tego. - Znam troszeczkę tego elektoratu, takiego miejskiego, to jest wycinek taki wielkomiejski; wiem, że ten elektorat w jakichś 30-40 proc. raczej nie jest zainteresowany drugą turą, i to jest z jego punktu widzenia racjonalne. Wiem, że pewna grupa, zwłaszcza mężczyźni po 50. roku życia pójdą i zagłosują na prezydenta Andrzeja Dudę, natomiast w tym młodszym elektoracie jest pewna sympatia do Rafała Trzaskowskiego z racji wieku, charakteru, otwartości i dużej niechęci wobec obecnie urzędującego prezydenta - powiedział.

"Uważam, że jeżeli Duda wygra, to będzie nieszczęście dla Polski"

Gość Michała Kolanki ocenił, że Trzaskowskiemu do zwycięstwa w wyborach potrzebne jest "odświeżenie narracji" oraz przejście "do pewnej ofensywy". - Ja uważam, że jeżeli prezydent Andrzej Duda wygra, to będzie nieszczęście dla Polski. Mogę wymienić 30-50 argumentów na rzecz takiej tezy - powiedział Zdrojewski, nie wymieniając żadnego. - To powinien czynić i sztab Rafała Trzaskowskiego w pierwszej kolejności i Rafał Trzaskowski, ale delikatnie - stwierdził.

- Jeśli Rafał Trzaskowski wygra, to według mojej oceny będziemy mieli do czynienia - w przyszłym roku prawdopodobnie - z przedterminowymi wyborami do Sejmu i Senatu, i bardzo szybko wyjdzie też ten prawdziwy stan państwa polskiego jeżeli chodzi o finanse i gospodarkę - powiedział w rozmowie z Michałem Kolanką senator PO.

Według niego, w przypadku przegranej kandydata KO "rząd znajdzie się w spirali niezwykle ciężkich działań". - Ale jak znam Jarosława Kaczyńskiego, będzie próbował dociągnąć z tą kadencją do samego końca, chyba że będzie chciał wykonać jakiś nadzwyczajny manewr na bazie sukcesu Andrzeja Dudy i zrealizować scenariusz destabilizacji sytuacji politycznej jeśli chodzi o Sejm i Senat, odzyskać Senat, zbudować kolejną kampanię wyborczą. Uważam, że wtedy przegra - mówił Zdrojewski.