Bosak: Oni chcą skompromitować nacjonalizm

- Ten oszczerczy atak to po prostu podłość. Co się dzieje? Czy koncern Axel Springer z niemieckim rodowodem, który jest właścicielem gazety „Fakt”, chce wpłynąć na wybory prezydenckie w Polsce? Niemcy chcą wybierać w Polsce prezydenta? To jest podłość, ja się na to nie zgadzam - powiedział na wiecu wyborczym w Bolesławcu ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Prezydent odniósł się do aktu łaski, jakiego w marcu udzielił mężczyźnie skazanemu za czyn pedofilski. Akt łaski dotyczył uchylenia zakazu kontaktowania się i zbliżania do ofiar: matki i jej córki – dziś osoby ponad 20-letniej. O ułaskawienie wnioskowały ofiary.

