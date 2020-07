Duda: Jestem w ostatnim czasie bezpardonowo atakowany

Publikacja odnosiła się do aktu łaski, jakiego w marcu prezydent udzielił mężczyźnie skazanemu za czyn pedofilski. Akt łaski dotyczył uchylenia zakazu kontaktowania się i zbliżania do ofiar: matki i jej córki – dziś osoby ponad 20-letniej. O ułaskawienie wnioskowały ofiary.

- Ja pełnię funkcję prezydenta odpowiedzialnie. Pełnię te funkcję dla polskiej rodziny, dla rozwoju polskiego państwa, by strzec naszej wartości i naszej godności, by Polska stawała się bezpieczna i sprawiedliwa, by były przestrzegane podstawowe prawa, by były przestrzegane także podstawowe prawa demokracji. A do tych praw należą rządy większości - dodał prezydent na spotkaniu z wyborcami.

- Proszę państwa o wsparcie w tym, aby te podstawowe wartości strzec, bo ja to gwarantuję. Że będę strzec dotychczas uruchomionych programów, że będę strzec wartości, będę strzec godności - przekonywał Andrzej Duda.