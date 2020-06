Zybertowicz: Może będzie casting ofert na debaty?

Prof. Zybertowicz w kontekście debaty w TVN, TVN24, Onecie i Wirtualnej Polsce przyznał z kolei, że "nie wie, czy akurat tę propozycję" prezydent "uzna za najbardziej roztropną, a ofertę za najbardziej cenną".

- Sądzę, że media same zgłoszą się na casting, ale jestem przekonany, że Andrzej Duda nie będzie unikał debaty - podsumował doradca prezydenta.

W kontekście II tury prof. Zybertowicz mówił też, że Andrzej Duda na pewno "nie da się zdemobilizować pochlebcom". - To jest fajter, który do ostatniej chwili będzie zabiegał o to, żeby Polacy zrozumieli, jaką szansą jest jego druga kadencja - dodał.

Jednocześnie prof. Zybertowicz stwierdził w kontekście II tury, że "nie wie, czy frekwencja wzrośnie". Dodał, że wielu Polaków może być "tak wyczerpanych psychicznie" epidemią i reżimem kwarantanny, że "impuls urlopowy będzie dla nich silniejszy".

- Ale i tak ta wysoka frekwencja pokazuje, że - wbrew wszystkim opowieściom opozycji - demokracja w Polsce ma się dobrze. Wszyscy kandydaci mogli mobilizować swoje zasoby, mogli się rejestrować, mogli funkcjonować - podkreślił prezydencki doradca.