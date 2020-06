Sondaż: Kto prowadzi najlepszą kampanię? Trzaskowski przed Dudą

- Pracę sztabu Rafała Trzaskowskiego za najlepszą uważa częściej niż co trzecia osoba powyżej 50 roku życia i 30% badanych z wykształceniem wyższym. Na obecnego prezydenta Warszawy rzadziej niż ogół badanych wskazywały osoby do 24 roku życia (18%) oraz respondenci zarabiający nie więcej niż 1000 zł – co piąty z nich. Na dobrze prowadzoną kampanię Andrzeja Dudy wskazywali częściej badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym (40%), o dochodzie netto od 1001 do 2000 zł (34%) oraz mieszkańcy wsi (28%) - komentuje wyniki sondażu Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager w SW Research.