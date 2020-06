Wybory prezydenckie: przed lokalami kolejki od rana

Lokale wyborcze rozpoczęły pracę o 7.00 i już przed otwarciem ustawiały się przed nimi kolejki chętnych do oddania głosu. Lokale będą otwarte do 21.00. Należy w nich przestrzegać zaleceń ministra zdrowia dotyczących ochrony przed koronawirusem: obowiązuje zachowanie odstępu od innych głosujących oraz zakrycie ust i nosa. Maseczkę trzeba będzie na chwilę uchylić przed komisją wyborczą, w celu umożliwienia identyfikacji.

Aby oddać ważny głos, na karcie do głosowania należy postawić znak "x" przy nazwisku wybranego kandydata. Znak "x" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Informacje, jak oddać ważny głos, znajdują się na dole karty do głosowania.

W tegorocznych wyborach o najwyższy urząd w państwie ubiega się 11 kandydatów.

Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50-procentowego poparcia, 12 lipca odbędzie się druga tura głosowania. Prezydentem Rzeczpospolitej zostanie wówczas ten kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów.

Zgodnie z Konstytucją Prezydent RP jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.