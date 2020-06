Wybory prezydenckie: Rekordowa frekwencja na godzinę 17

- Frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich na godz. 17 wyniosła 47,89 proc. osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborcza Sylwester Marciniak.

Najwyższa frekwencja była w województwie mazowieckim: 51,17 proc. Drugi najwyższy wynik to województwo małopolskie, gdzie wydano 50,27 proc. kart do głosowania, a trzeci to województwo podkarpackie, gdzie głosowało 49,19 proc. osób.

Najmniej głosowało w województwach: opolskim (42,32 proc.), warmińsko-mazurskim (43,06 proc.) i kujawsko-pomorskim (45,51 proc.).

Najwyższa frekwencja była w Warszawie (54,76 proc.), Poznaniu (53,21 proc.) i Zielonej Górze (53,04).

Studio Wyborcze PKW: Wybory Prezydenta RP 2020 – konferencja prasowa 28 czerwca 2020 r. godz. 10:00 https://t.co/DeqGnRnhJu — PKW/KBW (@PanstwKomWyb) June 28, 2020

W 2015 roku frekwencja w wyborach prezydenckich o 17.00 wyniosła 34.41 procent. W dużych miastach najwyższą frekwencję odnotowano wówczas w Warszawie (40,67 proc.), a najniższą w Bydgoszczy (35,48 proc.).

Na godzinę 22:00 zaplanowana jest ostatnia konferencja PKW. Członkowie komisji przekażą informacje o zakończeniu głosowania.

Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21.00.