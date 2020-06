Marek Jakubiak czeka. Co ze śledztwem ws. zbierania podpisów?

Stało się to po publikacji „Gazety Wyborczej”. Postawiła komitetowi wyborczemu kandydata ciężkie zarzuty – twierdziła, że do przepisywania list poparcia byłego posła zatrudniono cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi i Rosji, by „zadawali jak najmniej pytań”.

Te zarzuty powinna szybko wyjaśnić prokuratura. Gdyby je potwierdzono, Jakubiak musiałby zostać skreślony z listy. Tym bardziej że już pod koniec marca o wątpliwościach co do prawidłowości podpisów pod jego kandydaturą informował Roman Giertych, adwokat, były polityk LPR. Giertych zaalarmował Państwową Komisję Wyborczą, a ta przekazała sprawę prokuraturze w Warszawie.

– Artykuł w „Wyborczej" wyrządził mi dużą szkodę. To po części wyhamowało moją kampanię wyborczą. Obrzucenie kogoś błotem zostaje bez względu na to, czy jest to uzasadnione czy nie – mówi nam Marek Jakubiak. Dodaje, że złożył zawiadomienie do prokuratury, bo artykuł w „GW” to „jedna wielka prowokacja i mistyfikacja”. – Mnie zależałoby na tym, żeby prokuratura jak najszybciej sprawę wyjaśniła – zaznacza.