Duda do wyborcy: 13. emeryturę dostał pan ode mnie

- 900 zł trzynastki, a zabraliście 1,2 tys. zł mi za śmieci. Po co mi daliście, skoro tutaj zabraliście?- pytał starszy mężczyzna.

Duda odparł, że nie do niego powinno być skierowane to pytanie, bo on jest po stronie, która pieniądze daje.

- Problem polega na tym, że trzynastkę dostał pan ode mnie i rządu, a cena śmieci to jest samorząd - odpowiedziała głowa państwa cytowana przez Onet.