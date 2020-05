Zbiórka podpisów? Trzaskowski: Akcje oddolne i spontaniczne

Podpisy pod kandydaturami w wyborach prezydenckich mogą być zbierane dopiero po ogłoszeniu kalendarza wyborczego, co jeszcze nie nastąpiło.

Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości z dzielnicy Praga-Południe mają złożyć zawiadomienia do Państwowej Komisji Wyborczej i prokuratury w sprawie nielegalnej zbiórki podpisów pod kandydaturą prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego (PO) w wyborach prezydenckich. Portal TVP Info podał, że zbiórka była prowadzona w biurze rachunkowym prowadzonym przez radną KO z Pragi-Południe. W rozmowie z szefem klubu KO w stolicy radna zaprzeczyła, jakoby w jej biurze była prowadzona zbiórka podpisów.

"Słyszałem o przeróżnych akcjach całkowicie oddolnych"

Rafał Trzaskowski był w Polsat News pytany, czy ktoś z jego współpracowników zbiera podpisy, jak twierdzą politycy PiS.

- Zacząć od tego trzeba, że to jest niebywała wręcz hucpa, a mianowicie politycy, którzy chcieli doprowadzić wbrew prawu do niedemokratycznych i niebezpiecznych wyborów, minister Sasin, który zamiast zajmować się spółkami Skarbu Państwa, sytuacją na Śląsku - o co pytali mnie górnicy, kiedy byłem na Śląsku - przygotowywał wybory w sposób całkowicie niedemokratyczny, z pogwałceniem konstytucji - i dzisiaj ci ludzie stawiają zarzuty - odpowiedział kandydat PO.

- Ja słyszałem o przeróżnych akcjach całkowicie oddolnych i spontanicznych, natomiast ja przez cały czas powtarzam: zbierać podpisy będzie można dopiero wtedy, kiedy będzie zarejestrowany komitet wyborczy - dodał.