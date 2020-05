Będzie debata Hołownia-Biedroń?

W klipie opublikowanym w mediach społecznościowych Robert Biedroń odpowiada na propozycję Hołowni i zapowiada, że jest do tego gotowy. "Słyszałem, że chcesz się spotkać na wspólnym live. Spotkajmy się zatem. Jestem gotów do tego by rozmawiać o Polsce, o prezydenturze, o Polsce równych szans dla wszystkich". Jak mówią nam sztabowcy Biedronia, czekają na jednoznaczna deklaracje ze strony sztabu Szymona Hołowni.

.@szymon_holownia, słyszałem, że chcesz porozmawiać. A więc porozmawiajmy! Zróbmy wspólnego live'a o Polsce, o tym co nas łączy i co nas dzieli. Nasze sztaby dogadają szczegóły ???? pic.twitter.com/uKO3IZ7Aet — Robert Biedroń (@RobertBiedron) May 5, 2020

Pewna jest za to inna debata. W środę 6 maja wieczorem TVP organizuje spotkanie z udziałem wszystkich kandydatów uczestniczących w wyborach, włącznie z prezydentem Andrzejem Dudą.