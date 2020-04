Onet: Sasin mówił nieprawdę o druku kart wyborczych

Kilka dni temu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że przygotowania do wyborów się odbywają. - Dzieje się to przede wszystkim na podstawie decyzji pani marszałek Sejmu, która wyznaczyła wybory prezydenckie, zgodnie z konstytucją, na 10 maja i na podstawie decyzji pana premiera wydanej w oparciu o ustawę antyCOVID-ową, która nakazała państwowym firmom takim jak Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych oraz Poczta Polska przygotowanie do wyborów, tak aby mogły się odbyć w trybie korespondencyjnym - mówił w TVN24 Sasin.

