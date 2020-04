Miller: Nie po to PiS organizuje pocztyliadę, by Duda nie wygrał

- Podjąłem decyzję że jeżeli nic się nie zmieni, to po raz pierwszy nie będę uczestniczył w wyborach na urząd prezydenta, ponieważ uważam że to nie są wybory. Kampanii wyborczej nie ma, sam akt głosowania, który w tej chwili urósł do rangi numer jeden, jest ostatnim akordem w kampanii wyborczej - tłumaczył Miller.

Były premier podkreślił, że dotychczas "nie bojkotował wyborów". - Uważałem, że to nie tylko moje prawo, ale także obowiązek. Ale skoro zamiast urny oferuje mi się skrzynkę pocztoiwą, to każdy kto uczestniczy to legitymizuje te wybory - stwierdził. Dodał, że każdy wyborca uczestniczący w takich wyborach "legitymizuje bezprawie i jawny szwindel".

Na pytanie czy pójście wyborców opozycji do urn mogłoby doprowadzić do II tury wyborów, Miller odparł, że "nie ma nadziei na II turę". - Nie po to PiS robi tę pocztyliadę w ten sposób, żeby Andrzej Duda nie wygrał w I turze. Zakładam, że Andrzej Duda wygra w I turze, chodzi o to, aby osadzić go na stolcu prezydenckim. Skoro uważam że są to pseudowybory które gwałcą konstytucję to nie mogę namawiać innych do brania udziału w wyborach i legitymizowania PiS-owskiego bezprawia - stwierdził.

Dopytywany czy jego słowa oznaczają, że PiS może - w razie niekorzystnego wyniku - sfałszować wybory, Miller odparł, że "to będzie głosowanie, gdzie kandydat ma zapewnione zwycięstwo i to przy użyciu każdej metody - w tym technik liczenia głosów, które mu pomogą jak trzeba będzie".

- Nie ma przed Kaczyńskim ważniejszego celu, niż zapewnienie prezydentury Andrzejowi Dudzie, dlatego, że Andrzej Duda jest gwarantem bezpieczeństwa - nie tylko dla samego Kaczyńskiego, ale i dla całego jego obozu - ocenił Miller.