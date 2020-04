Ryszard Czarnecki: Wolałbym normalne wybory, ale taka jest konieczność

- Wolałbym, żeby to były wybory normalne, nie korespondencyjne, ale rozumiem, że taka jest konieczność - powiedział w programie "Onet Rano" europoseł PiS Ryszard Czarnecki. - Mamy sytuację, że tych wyborów nie ma w terminie i w świat idzie bardzo zły sygnał: skoro wybory odbyły się w Bawarii, Szwajcarii, Korei Płd., to dlaczego Polska nie może sobie poradzić? Byłoby to bardzo źle zinterpretowane - podkreślił.

