Sasin: Minister Szumowski potwierdza, że będzie bezpiecznie

Minister aktywów państwowych uważa, że głosowanie korespondencyjne jest "technicznie możliwe do wykonania". Rozmawiał na ten temat z przedstawicielami Poczty Polskiej.

- Wiem już dzisiaj i mogę powiedzieć to autorytatywnie, że to się da po prostu zrobić. Da się pogodzić wymogi demokracji, wymogi przeprowadzenia wyborów prezydenckich z bezpieczeństwem Polaków - zapewnił.

- Listonosze cały czas chodzą po domach, przesyłki cały czas są dostarczane i jakoś nikogo to nie dziwi i nikt nad tym faktem nie biadoli. Sprzedaż internetowa w ostatnim czasie rozkwitła, kurierzy odwiedzają domy Polaków i nikogo to nie martwi. Natomiast kiedy miałyby zostać rozniesione pakiety wyborcze, to wtedy staje się to gigantycznym problemem i gigantycznym zagrożeniem dla listonoszy. Widać absurdalność w tej całej sytuacji - dodał.