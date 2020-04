Opozycja szykuje się na wybory. Nie będzie wspólnej strategii

Wybory korespondencyjne w maju to obecnie zakładany przez PiS scenariusz. Ale nawet w obozie władzy nie ma stuprocentowej pewności, czy rzeczywiście do nich dojdzie. W Sejmie, w finalnym głosowaniu ustawy o wyborach korespondencyjnych, wszystko może storpedować Jarosław Gowin, swoje „weto” być może zgłosi minister Szumowski, może się okazać też, że organizacja wyborów jest niemożliwa logistycznie. Na razie jednak PiS zakłada, że wybory będą. Szykuje się na nie także opozycja. Każda partia samodzielnie, bo jak przyznają nasi rozmówcy, przy tak zróżnicowanych strategiach na jedną wspólną nie ma co teraz liczyć.

Biedroń: Nie zdezerteruję

Kandydat Lewicy Robert Biedroń zapowiada, że nie wycofa się z kampanii wyborczej. – Jeśli Jarosław Kaczyński na to liczy, że ja się poddam jak Hołownia czy Kidawa-Błońska, to po moim trupie, Jarosławie. Kaczyński liczy na to, że my oddamy pole walki, że oddamy je walkowerem – mówił we wtorek Biedroń. W swoim wystąpieniu nawiązywał do deklaracji Hołowni i Kidawy-Błońskiej o zawieszeniu kampanii.