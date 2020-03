Konwencja Roberta Biedronia: Czas skończyć z Polską pogardy

- Symbolem tej pogardy jest palec poseł Lichockiej - powiedział Biedroń. - Wszyscy jesteśmy przygnębieni rządami tej władzy.

- Wybierzcie nas, a nie będziemy klękali przed biskupami - mówił kandydat Lewicy. - Nasza nadzieja jest silniejsza niż strach. Nikt nas nie zatrzyma.

- Możemy żyć godnie, mówił Biedroń przytaczając przykład emerytki w Leszna, która ma emeryturę wysokości 800 złotych i musi korzystać z banku żywności. - Polska potrzebuje godności dnia codziennego. Potrzebuje dobrego żłobka, szkoły, szpitala. Potrzebujemy zrobić krok do przodu, wprowadzić równość.

Wśród obietnic wyborczych Robert Biedroń wymienił budowę mieszkań na wynajem, podniesienie najniższych emerytur do 1600 złotych oraz prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia.