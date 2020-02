Bosak: Wygląda, że Duda upodabnia się do Komorowskiego

Na zorganizowanej przed wejściem do stacji metra Centrum konferencji prasowej zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie trzech ustaw uchwalonych przez Sejm na ostatnim posiedzeniu Sejmu.

- W imieniu Konfederacji i swoim chcę zaapelować do prezydenta, żeby nie upodabniał się do prezydenta Komorowskiego, bo niestety w tę stronę to idzie - powiedział Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego i poseł Konfederacji.

- Mam na myśli ustawę cukrową, ustawę przekazująca miliardy złotych z pieniędzy podatników dla TVP i ustawę, która ma nałożyć niesprawiedliwy 15-proc. podatek na oszczędności emerytalne Polaków, które rząd zamierza po prostu sobie zabrać pod pretekstem reformy emerytalnej - doprecyzował. Ocenił, że działania Zjednoczonej Prawicy są identyczne z tym, co robiła Platforma Obywatelska. - Kiedy PO zabierała oszczędności Polaków, prezydent Komorowski podpisywał takie ustawy. Dziś wygląda na to, że prezydent Andrzej Duda nie różni się od Bronisława Komorowskiego, również ustawy zabierające Polakom pieniądze ma zamiar podpisać - podkreślił.