Krzysztof Śmiszek kandydatem w wyborach prezydenckich? Tajemnicze wpisy posłów Lewicy

"#Śmiszek2020 Życzę wszystkim dzisiaj dużo uśmiechu, bo jaki pierwszy dzień taki cały nowy rok!" - taki wpis pojawił się dziś na Twitterze Krzysztof Śmiszka, posła Lewicy, a prywatnie partnera Roberta Biedronia.

pic.twitter.com/zO2GSvTjgy — Krzysztof Śmiszek (@K_Smiszek) January 1, 2020

Wcześniej polityk również sugerował, że można być mocno zaangażowany w wybory prezydenckie. "Pierwsza niespodzianka już za kilka dni. To będzie coś, co z pewnością pochłonie mnie całkowicie przez najbliższe miesiące. Przynajmniej do maja. Ale teraz cicho sza..." - napisał 30 grudnia.

Wpis Śmiszka skomentował Robert Biedroń. "Doczekaliśmy się! #Śmiszek2020" - napisał na Twitterze.

Głos zabrał także przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski. "No i jest News! #Śmiszek2020" - zamieścił.

Poza Lewicą z sił parlamentarnych tylko Konfederacja nie ma jeszcze kandydata na prezydenta. Tam decyzja spodziewana jest 18 stycznia. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosi kampanię prezydencką między 6 stycznia a 6 lutego przyszłego roku.