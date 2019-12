Senator PO o sondażu "Rz": W wygraną Komorowskiego wierzyło 70 proc.

Na pytanie o wynik Kidawy-Błońskiej Pociej odparł, że "pięć lat temu nikt nie wiedział tak do końca, kim jest pan wtedy kandydat Duda".

- Poczekajmy na kampanię wyborczą, ona się jeszcze nie rozpoczęła. Mam nadzieję, że Małgosia przekona Polaków do swojej kandydatury, do tego, że będzie bezstronnym arbitrem w sporach politycznych, a nie kimś, kto kibicuje tylko jednej stronie sceny politycznej - dodał senator Platformy.

Pociej przyznał jednocześnie, że w organizowanych przez PO prawyborach poparł kandydaturę Kidawy-Błońskiej. Dodał, że od dawna uważał, iż "osobą, która może przyciągnąć do PO więcej głosów może być kobieta".

Pociej był też pytany o tzw. ustawę represyjną przyjętą przed świętami przez Sejm. Senator wyraził nadzieję, że po prawdopodobnym zawetowaniu ustawy przez Senat, w którym opozycja ma większość, Sejmowi nie uda się obalić tego weta. Jak dodał liczy na to, że któryś z posłów partii Porozumienie Jarosława Gowina "pochoruje się akurat na to głosowanie".

- Do odrzucenia weta Senatu potrzeba 231 posłów. Co prawda PiS ma 235, ale z tego, co wiem, u Gowina nie są zachwyceni tymi projektami - podkreślił Pociej.