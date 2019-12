Sondaż: Prezydenturę Dudy bardzo dobrze ocenia 16,1 proc. Polaków

Kontrkandydatami Andrzeja Dudy w zbliżających się wyborach prezydenckich będą Małgorzata Kidawa-Błońska (kandydatka PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (kandydat PSL) i Szymon Hołownia. Konfederacja wyłania swojego kandydata na prezydenta w prawyborach (ich faworytem jest Krzysztof Bosak). Lewica ma przedstawić nazwisko swojego kandydata w styczniu.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, jak oceniają dotychczasową prezydenturę Andrzeja Dudy.

Odpowiedzi "bardzo dobrze" udzieliło 16,1 proc. respondentów.

"Dobrze" ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy 23,2 proc. ankietowanych (łączny odsetek odpowiedzi "bardzo dobrze" i "dobrze" wynosi 39,3 proc.)

Prezydentura Dudy jest "przeciętna" według 25,5 proc. respondentów.

"Źle" prezydenturę Andrzeja Dudy ocenia 30,8 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 4,4 proc. uczestników badania.

- Złą ocenę wystawił Andrzejowi Dudzie co trzeci mężczyzna i prawie 30% kobiet. Negatywną opinię o mijającej kadencji częściej niż osoby młodsze wyrażają badani powyżej 50 lat (40% z nich). Prezydenturę źle ocenia również najczęściej co trzecia osoba z wyższym wykształceniem i co trzeci zarabiających miesięcznie od 3001 do 5000 zł netto. Częściej złe zdanie o prezydenturze wyrażają mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 499 tys. mieszkańców (40%) niż pozostałych miejscowości - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.