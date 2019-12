Grodzki: Polska powinna być gotowa na prezydenta-kobietę

- Pytanie, czy Polska jest gotowa na prezydenta kobietę – moim zdaniem powinna być - dodał marszałek Senatu.

Prof. Grodzki chwalił też Kidawę-Błońską za to, że ma "zdolność łatwej nawiązywania kontaktu z ludźmi, co widział na własne oczy", gdy pojechał wraz z Kidawą-Błońską do "gniazda PiS na Podhale bronić takiego oddziału położniczo-ginekologicznego, i tam ta impreza wypadła świetnie".



- To jest najlepsza możliwa opcja z naszej partii na chwilę obecną i uważam, że z realnymi szansami na pokonanie prezydenta Dudy - podsumował.

W kontekście sondaży, które dają dziś zwycięstwo prezydentowi Andrzejowi Dudzie, prof. Grodzki przypomniał, że "na tym etapie kampanii (przed wyborami w 2015 - red.) mniej więcej Andrzej Duda miał 20 proc., prezydent Komorowski miał 60 proc.". - W którymś sondażu Małgorzata Kidawa-Błońska miała 47 proc., a Andrzej Duda 53 proc., czyli różnica znikoma - dodał.

Na pytanie czy wygrana Kidawy-Błońskiej może być traktowana jako wotum nieufności dla Grzegorza Schetyny (Schetyna miał popierać kandydaturę Jacka Jaśkowiaka), Grodzki odparł, że "to świadczy tylko o tym, że to partia demokratyczna".

A czy PO powinna zmienić przewodniczącego? - Powinna nastąpić taka zmiana funkcjonowania wszystkich struktur partii, łącznie z przewodniczącym, która by dawała największe szanse na wygranie wyborów prezydenckich i parlamentarnych - odparł prof. Grodzki.