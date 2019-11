Jacek Jaśkowiak: Mogę wygrać z Dudą

Dlaczego chce pan porzucić Poznań dla pałacu prezydenckiego?

Nie chcę porzucić Poznania i również te osoby, które kandydowały do Senatu, takie jak Zygmunt Frankiewicz, czy Wadim Tyszkiewicz, nie chciały porzucić Nowej Soli, czy Gliwic. To była walka o Polskę i wszyscy mamy świadomość - samorządowcy, politycy - że to jest przyszłość nie tylko Polski, to jest również przyszłość naszych miast, jeżeli nie powstrzymamy dewastacji państwa przez rząd PiS-u. Przecież już dziś widzimy jak miasta na tym cierpią, widzimy zmiany, które musimy wprowadzać w budżecie po „piątce Kaczyńskiego”. To nie jest tylko myślenie w kategoriach porzucania czegoś, to jest kwestia walki o lepsze państwo. Poznaniacy wielokrotnie pokazali podczas wszystkich działań PiS-u, gdy walczyli o niezawisłe sądy, o niezawisłe media, że patrzą często szerzej: można sięgnąć do historii powstania wielkopolskiego, można też patrzeć na to co robimy w Poznaniu dzisiaj, by Polska była lepsza. Pokazujemy dobre przykłady tolerancji i to, że można działać inaczej.

Rafał Trzaskowski nie kandydował między innymi z tego powodu, że bał się i nie chciał komisarza PiS-u w Warszawie, w razie gdyby tym prezydentem Polski został. Pan się nie obawia komisarza z PiS-u, w ratuszu poznańskim?

Nie obawiam się, bo ten komisarz byłby po pierwsze bardzo krótko, a po drugie nie sądzę, by rząd PiS-u chciał rozpocząć z nowo wybranym prezydentem Polski takie działania, które byłby zwarciem. Wśród moich zastępców mam osobę o konserwatywnych poglądach, która jest w pewnym sensie łącznikiem i reprezentantem środowiska konserwatywnego wśród moich zastępców. Jestem przekonany, że po tych wyborach prezydenckich, gdyby ziścił się scenariusz, że wygrywam, to wtedy znajdziemy jakieś kompromisowe rozwiązanie, takie które będzie możliwe dla wszystkich. PiS nawet w sytuacjach trudnych pokazało w Gdańsku, że można szukać kompromisów.

Grzegorz Schetyna do pana dzwonił i prosił: Jacek pomóż, kandyduj, nie mam kogo wystawić przeciwko Małgorzacie Kidawie-Błońskiej?

Nie dzwonił do mnie Grzegorz Schetyna i nie mamy takiego zwyczaju, żebyśmy do siebie dzwonili. Regularnie się spotkamy, rozmawiamy o Polsce, akurat w ten dzień gdy Donald Tusk ogłosił, że nie będzie kandydował, byłem na spotkaniu u Grzegorza Schetyny. Wsłuchałem się w to co mówił Donald Tusk i rozmawialiśmy o wyborach prezydenckich, rozmawialiśmy również o tym, że nie tylko jest ważne kto będzie kandydował, nie mówiliśmy o personaliach, tylko ogólnie o tym, że to będą bardzo trudne wybory. PiS użyje wszystkich metod, żeby te wybory wygrać, widzieliśmy to już w przypadku wyborów samorządowych, jakie działania będą podejmowane przez media publiczne, przez służby. Odczuliśmy to my, samorządowcy, tacy jak Paweł Adamowicz, jak Wadim Tyszkiewicz, jak ja, odczuliśmy te działania w mikro skali. Zdajemy sobie sprawę jaka skala będzie teraz. Rozmawialiśmy też o tym, jak ważny to będzie urząd, jaka jest powaga tego urzędu i osoby która będzie prezydentem, jej niezależność, jej niepartyjność. Jakie to będzie miało znaczenie również dla opozycji na przyszłość, mam na myśli następne wybory parlamentarne, samorządowe i w ogóle całą sytuację polityczną, która potem nastąpi.

Zdecydował się pan, kiedy Tusk ogłosił, że nie kandyduje?

Wtedy zacząłem o tym bardzo intensywnie myśleć, ale decyzję podjąłem w ostatnich dniach. Na tę decyzję miało wpływ wiele czynników, na pewno bardzo istotnym było przemówienie Tuska. Wsłuchałem się w powody dla których nie kandyduje, i dlaczego nie może kandydować: liczyło się państwo i to, by wygrał ktoś, kto ma większe szanse wygrania. Zacząłem się wtedy zastanawiać na ile to, co zrobiliśmy w Poznaniu, dobre relacje z lewicą, z ruchami obywatelskimi, te wszystkie rzeczy, które pokazaliśmy w Poznaniu, na ile to może mieć wpływ, na decyzje ewentualnych wyborców. Rozmawiałem z wieloma osobami, zaprosili mnie na spotkanie, na którym słuchałem byłego sędziego trybunału stanu, był sędzia TK, rozmawiałem też z byłą panią premier i wieloma osobami kultury i sztuki, nauki, polityki, ale też biznesu. Pytali mnie czy nie powinienem w takich okolicznościach, wejść do ringu i się z tym zmierzyć.

Najpierw będzie się pan musiał zmierzyć z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Dlaczego pan miałby być lepszym kandydatem na prezydenta z PO?

To już ocenią osoby, które w tych prawyborach będą miały prawo głosu. Będę ich przekonywał do tego, że mam większe szanse wygrania z Andrzejem Dudą i będę też przekonywał ich do swojej wizji. Oczywiście nie powoduje to żadnego negatywnego stosunku do Małgosi, bardo ją lubię i szanuję. Jest jednym z nielicznych polityków, który uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu.

Małgorzata Kidawa-Błońska jest politykiem formatu prezydenckiego?

Niewątpliwie jest, ma duże doświadczenie, ma zdolności koncyliacyjne, bardzo ja szanuję i cenię.

To dlaczego pan jej nie poprze, tylko staje przeciwko? Może chce pan pomóc Schetynie i odwlec wybory na szefa PO?

Uważam, że dzisiaj musimy się zająć ważnymi tematami i wybór odpowiedniego kandydata jest bardzo ważnym elementem, to świadczy o powadze sytuacji i poważnym podejściu do polityki. Mam szanse wygrania z Andrzejem Dudą i do tego będę przekonywał te osoby, które podejmą 14 grudnia decyzję, kto będzie kandydatem KO. Będą też debaty, w których nie będę się koncentrował na tym aby wskazywać jakieś cechy pani marszałek, nie będę jej atakował, aczkolwiek nie mam nic przeciwko temu by być atakowanym, do tego już się przyzwyczaiłem. Mam w tym zakresie doświadczenie z mediami publicznymi przez ostatnie lata, więc sobie z tym radzę.

Więc będą trzy debaty?

Z tego co wiem, są zaplanowane dwie, na 30 listopada, i na 7 grudnia. Oczywiście nie boję się tych debat i w tych debatach będę się koncentrował na tym, aby pokazać co ja mogę zrobić, a nie na aby przekonywać kolegów, że moja kontrkandydatka jest niewłaściwą osobą.

Podpisy pod pańską kandydaturą, nie były zbierane in blanco, nie powinniśmy ich poznać?

Oczywiście, że państwo mogą je poznać, mogę tylko powiedzieć, że w tym zakresie bardzo mocno były zaangażowane struktury wielkopolskie, bo jestem również szefem regionu PO na Wielkopolskę. Bardzo duże poparcie miałem ze strony struktur Dolnego Śląska i już dzisiaj dostałem dużo sygnałów życzliwości od samorządowców. Rozmawiałem już z Olą Dulkiewicz, z Wadimem Tyszkiewiczem, Tadeuszem Truskolaskim i wiem, że mogę liczyć nie tylko wsparcie struktur PO, ale również na wsparcie samorządowców, z którymi współpracuję od lat. Wiem co należy robić, aby wygrywać wybory, mamy też szereg elementów, które pokazują naszą dobrą współpracę. W tym zakresie mogę liczyć również na wsparcie ruchów obywatelskich, ale nie tylko, także osób ze świata sportu, kultury, które już dzisiaj deklarują, że w tych wyborach są gotowe mnie poprzeć.

PO przeznaczy środki na pańską kampanię w tych prawyborach, po równo z Małgorzatą Kidawą-Błońską?

W ogóle nie liczę na jakiekolwiek środki ze strony partii w prawyborach.

Z poznańskiego budżetu będzie robił pan kampanię?

Nie, z własnych pieniędzy i to jest dla mnie oczywiste. Nie sięgałem po środki PO, również rok temu, kiedy były wybory samorządowe, ta kampania była finansowana z funduszy, które zebrałem de facto samodzielnie. Już w przypadku kampanii prezydenckiej, wczoraj rozmawiałem na ten temat z Grzegorzem Schetyną i powiedziałem wprost, że to ja będę decydował, kto będzie szefem sztabu, to ja będę decydował, jak w tym sztabie będą rozłożone zadania, te decyzje nie będą zapadały na piątym piętrze na Wiejskiej, tylko u mnie. Oczywiście będę konsultował program i ten program będzie się mieścił w programie PO, czy KO, będę też wsłuchiwał się w to co koledzy mi powiedzą, ale na końcu - to ja będę decydował.

Weźmie pan urlop z ratusza?

To są jeszcze kwestie techniczne, oczywiście, że będę musiał w pewnych zakresach korzystać z urlopu, mam trochę zaległego, ale też nie jest tak, że wezmę 6 miesięcy urlopu.

Jest pan ateistą, osobą która chce rozdziału państwa od Kościoła, jest pan też za przyjmowaniem uchodźców. Ma pan poczucie, że Polacy są gotowi na prezydenta z takimi poglądami, a nie oczekują właśnie prezydenta pokroju Andrzeja Dudy, konserwatywnego?

Rok temu Donald Tusk zapytał się jak to możliwe że dostałem 127 tysięcy głosów, że wygrałem w pierwszej rundzie, pierwszy raz w historii Poznania. Kiedy miałem przeciwko sobie Kościół i „kiboli” i powiedziałem jasno, że po pierwsze z Kościołem mam dobre relacje, ponieważ dokonaliśmy jako pierwsze duże miasto, poważnej wymiany gruntów. Oczywiście Kościół nie był przyzwyczajony do takiej wyprostowanej postawy. Do pisma świętego sięgam trzy razy w tygodniu. Jeżeli pan prezydent Duda będzie chciał podyskutować na temat Starego, czy Nowego Testamentu, to jestem do dyspozycji. Chciałem być jezuitą i jeśli chodzi o działania, które podejmujemy z Kościołem, to robimy kilkakrotnie więcej niż mój poprzednik, który chodził na wszystkie msze i był zawsze w pierwszym rzędzie.

Polska powinna przyjmować uchodźców, zgodnie z deklaracjami wcześniejszego rządu?

Polityk migracyjna jest bardzo istotna i oczywiście, że nie ma mowy o niekontrolowanym napływie uchodźców czy osób z zewnątrz, natomiast na dzisiaj w Poznaniu mamy 10% mieszkańców z Ukrainy. Oni się integrują i bez tych mieszkańców nasza gospodarka by tak dobrze nie wyglądała, przy bezrobociu na poziomie 1,4%, Ukraińcy są bardzo ważnym elementem naszej społeczności. Świetnie się asymilują, mówią po polsku, a historia Europy to jest przecież pewnego rodzaju historia migracji.

Czyli uchodźcom mówi pan „tak”?

Nie mówię, że teraz będzie niekontrolowany napływ uchodźców i okaże się, że w Poznaniu i w Polsce uchodźców, będzie nie wiadomo ile. Natomiast rozumiem procesy migracyjne, które wiążą się również z napływem mieszkańców Ukrainy, ale też i Zachodniej Europy. W Poznaniu mamy dużo osób z Włoch, Hiszpanii, studiują u nas ludzie z różnych stron świata, np. z Iranu, Iraku i to jest otwartość. Poznań z tego czerpał, obchodziliśmy niedawno trzystulecie ściągnięcia do Poznania Bambrów z Bambergu, a to też kiedyś byli uchodźcy.

Jest pan otwarty na małżeństwa osób tej samej płci?

To są sprawy na dzisiaj wtórne i koncentrujmy się na tym co jest na dzisiaj ważne dla Polski. Na pewno jest istotne by te osoby, w zakresie, który się wiąże z prawem, z dziedziczeniem, z dostępem do dokumentacji medycznej swojego partnera, miały takie same prawa, jakie można mieć w małżeństwie. Natomiast wszystkie dyskusje na temat adoptowania dzieci i inne elementy, to jest coś co w sytuacji, którą mamy w Polsce, gdy naruszana jest Konstytucja, gdy łamane jest prawo, gdy do TK powołujemy osoby, które z formalnych powodów nie powinny być powoływane, bo mają 65 lat, to na dziś tego typu tematy jak straszenie uchodźcami i tym, że model tradycyjnej rodziny będzie wywrócony, wydaje mi się wtórne. Zajmijmy się tym co jest dziś naprawdę ważne, oczywiście o tamtych tematach też należy rozmawiać, moja otwartość, tolerancja, mój udział w marszu równości, który jest marszem, który ma pokazać, że nikogo nie wykluczmy ze społeczeństwa, czy to ze względu na orientację seksualna, czy ze względu na wyznanie, kolor skóry, poziom sprawności - to są te elementy, które są ważne. Pokazaliśmy Poznań jako miasto otwarte, przyjazne, tolerancyjne. To przekłada się również na nasz dobrobyt, ponieważ ma to istotne znaczenie dla inwestorów. Możemy również pokazać taką Polskę, przyjazną dla wszystkich, w której wszyscy mogą żyć dobrze, niezależnie od tego czy są bogaci, czy biedni, bo tak jest w Poznaniu. Pokazaliśmy również takie praktyki, które są dziś w Polsce powielane przez inne samorządy.

Liczy pan na praktyczne wsparcie Donalda Tuska, powinien się zaangażować w wybory prezydenckie?

Liczę przede wszystkim na siebie, mam jasność w temacie jak powinien wyglądać sztab, jestem z biznesu i w biznesie, przedsiębiorcy liczą przed wszystkim na siebie, a jak coś się nie powiedzie, to nie narzekają na innych, tylko patrzą czy czegoś nie zrobili źle.

Wybory w PO powinny się odbyć w terminie zaplanowanym i czy mógłby pan w przyszłości kandydować na przewodniczącego partii?

Nie mam zamiaru kandydować na przewodniczącego partii, jestem wiceszefem regionu, ale tak naprawdę koncentruję się na Poznaniu. Jeżeli wygrałbym te wybory, to będę się koncentrował na zadaniach, które ma prezydent, a nie na życiu partyjnym.

A wybory na szefa PO powinny odbyć się w terminie?

Uważam, że teraz są ważniejsze sprawy, na dzisiaj powinniśmy się zajmować Polską, a nie sobą.

Posłuchaj całej rozmowy: