Marek Borowski: Donald Tusk może wystartować za pięć lat

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział, że nie wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. - Uważam, że możemy te wybory wygrać, ale do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążona bagażem trudnych, niepopularnych decyzji, a ja takim bagażem jestem - oświadczył były premier.

- Ja bym bardzo chętnie go widział na tej funkcji prezydenckiej, no ale też, co wszyscy podkreślali, w tej kampanii byłby bardzo brutalnie atakowany, przede wszystkim za prawdziwe i wydumane grzechy ośmiu lat jego kadencji - powiedział senator Marek Borowski, komentując w TVN24 deklarację Tuska.