"PiS efektywniej wydaje środki. Nie płacimy za dyskoteki"

- Przede wszystkim była to zrobiona bardzo profesjonalnie konwencja. Natomiast czy to był milion, czy to było 500 tys., czy to były dwa miliony, to ja tej wiedzy nie mam, ponieważ sam nie organizowałem tej konwencji - podkreślił szef KPRM Michał Dworczyk w programie „Gość Radia ZET”. - Oddzielmy sprawy rządu od sprawy sztabu. Zresztą ja jestem też członkiem sztabu, żeby była jasność, ale to jest tak, że jest pewien podział zadań. O każdej złotówce państwo jak zwykle będziecie mogli się dowiedzieć ze sprawozdania finansowego - dodał.

Polityk wspomniał także o „płaczliwych narzekaniach” Grzegorza Schetyny. - Nie miał co powiedzieć innego, no więc zaczął wypytywać, ile to kosztuje. Być może jest tak, że PiS efektywniej wydaje środki, które otrzymuje z dotacji partyjnej. I my nie płacimy za dyskoteki, alkohole i inne rzeczy – stwierdził.

