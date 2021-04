Nie żyje Michael Collins. Słynny astronauta miał 90 lat

Michael Collins w 1952 ukończył Akademię Wojskową Stanów Zjednoczonych, po czym wstąpił do United States Air Force i został pilotem myśliwców. W 1960 roku przeszedł on zaawansowane szkolenie dla pilotów doświadczalnych w Experimental Flight Test Pilot School w bazie lotniczej Edwards w stanie Kalifornia.

W roku 1963 Collins zakwalifikował się do trzeciej grupy astronautów NASA. Był pilotem rezerwowym misji Gemini 7, pilotem w Gemini 10 i pilotem modułu dowodzenia Apollo 11. Choć początkowo przydzielono go także do lotu Apollo 8, ostatecznie został odsunięty wskutek konieczności poddania się operacji medycznej kręgosłupa. Collins był pierwszym człowiekiem, który dwukrotnie odbył spacer kosmiczny i pierwszym człowiekiem, który przeszedł z jednego statku kosmicznego do drugiego, poruszając się za pomocą odrzutowego pistoletu manewrowego.