Zmarł Hilton Valentine, gitarzysta The Animals

Po rozpadzie zespołu Valentine rozpoczął karierę solową, wziął jednak udział kilku wspólnych występach i w 2007 roku pojechał w trasę koncertową z Erikiem Burdonem.

Ostatnie lata życia spędził w Connecticut, gdzie założył zespół Skiffledog.

O jego śmierci poinformowała wytwórnia ABKCO.

"Valentine, założyciel i gitarzysta The Animals, przez dziesięciolecia wpływał na brzmienie rock and rolla" - napisano.

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine's family and friends on his passing this morning, at the age of 77.



A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS