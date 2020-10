Polskie losy. Józek Blass

Poznałem go chyba jeszcze w dzieciństwie. Moja mama znała ze Lwowa jego rodziców. Jednak zaprzyjaźniliśmy się w siódmej klasie, kiedy przyszedłem do jego szkoły, wyrzucony z poprzedniej. Była to niezwykła klasa. Jej późniejszy nauczyciel polskiego Zygmunt Saloni powiedział po latach, że nigdy w swej karierze nie widział takiego fermentu intelektualnego jak tam. Marek Borowski, Michał Kleiber, Zbigniew Rek, Jacek Koronacki, Leonid Heller.

Józek nie miał ambicji lidera, był jednak niekwestionowanym autorytetem, twórcą intelektualnego fermentu. To on dostarczał mnie i kilku przyjaciołom rządowy Biuletyn Informacyjny, który otwierał nam oczy na świat. Jego ojciec był wiceprezesem NBP i z tej racji otrzymywał ów Biuletyn – rządowy przegląd wydarzeń międzynarodowych niepublikowanych w prasie ogólnodostępnej. I dzięki temu nasze spojrzenie na świat i system komunistyczny znacznie odbiegało od narzucanego oficjalną propagandą. Toczyliśmy dyskusje, szczególnie z Markiem Borowskim, który twardo wierzył w system.

Dość szybko zrobił matematyczny doktorat, by zostać profesorem na jednym z uniwersytetów. Ale nie to stało się jego pasją. Już w połowie lat 70. wypracował metodę skutecznego systemu emerytalnego, pracowniczych planów emerytalnych, i stał się jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym specjalistą w USA.

Fundował rozmaite stypendia. Miał cichą ambicję wpływania na polską politykę. Ale nie przez podpowiadanie, co należy robić, lecz przez pomoc zdolnym młodym politykom z rozmaitych opcji, tak, by ich spojrzenie nie było jedynie wąskim myśleniem o karierze.

Z biegiem lat część działań przekazał następcom. Sam zajął się grą w brydża, który obok jazdy na nartach i chodzenia po coraz to nowych górach zawsze był jego pasją. I, jak to on, zrobił to na najwyższym poziomie. Stworzona przez niego drużyna, której był grającym kapitanem, zdobyła tytuł najlepszej na świecie.